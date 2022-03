Îles des Açores - un archipel enchanté !

Dans le groupe oriental, nous avons São Miguel et Santa Maria.



São Miguel est la plus grande île de l'archipel. Ici, vous pouvez visiter la ville colorée et traditionnelle de Ponta Delgada et trois magnifiques lagons : "Sete Cidades", "Fogo" et "Furnas".



Vous pourrez également déguster le célèbre « Cozido das Furnas », qui est placé et enterré dans le sol, avec un temps de cuisson moyen de cinq heures.



Vous pouvez également vous promener dans le parc Terra Nostra, l'un des jardins les plus fabuleux de São Miguel où vous aurez également l’occasion de vous baigner dans les piscines géothermiques chaudes.



Santa Maria est une autre île pleine de charme avec ses falaises couvertes de vigne et ses plages de sable blanc invitant à la baignade ou à la simple promenade.