Le PORTUGAL et ses traditions musicales

L'un de nos genres musicaux les plus reconnus dans le monde est le « Fado », une musique authentiquement portugaise. En 2011, le « Fado » a été classé Patrimoine Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO. Le Fado est un état d’âme qui exprime musicalement le caractère portugais, le destin nostalgique (en latin fatum), un mélange de tristesse et de « saudade » – un mot qui n’a pas de traduction et qui représente le chagrin et la nostalgie engendré par l’absence et le manque de quelqu’un ou d’un lieu.Il existe deux types de « Fado »: l'un des quartiers lisboètes d'Alfama et de Mouraria, et l'autre de Coimbra, dans la région centrale du Portugal. Le fado de Lisbonne est plus familier et plein d'émotions, tandis que le fado de Coimbra a un contenu plus académique qui reflète les traditions de l'université.