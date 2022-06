Portugal – un pays riche en expériences !

L’artisanat est une tradition portugaise qui ravit tous les visiteurs.

A partir du XVIIème siècle, l’artisanat gagna une autre notoriété nationale, notamment dans les domaines de la céramique, de la tapisserie, de la broderie et de la bijouterie, parmi bien d’autres.



L’azulejo coloré est également une des plus anciennes traditions portugaises. On retrouve ces chefs d’œuvres dans les églises, les vieilles stations de train mais aussi dans de nombreuses maisons. Et si vos clients le souhaitent, nous pouvons leur organiser des ateliers pour s'essayer à cet art étonnant.



La tradition portugaise dans le domaine de la tapisserie est apparue au XVIIIème siècle, elle intègre des thèmes tels que les exploits des Portugais, la religion et bien d’autres. Les tapis les plus célèbres sont les tapis d’Arraiolos de l’Alentejo. Ces tapis sont traditionnellement brodés en laine sur une toile de lin ou de coton avec le point d’Arraiolos, unique au monde. Une visite dans cette petite ville d’Arraiolos pour observer les artisans fabriquer un tapis serait une expérience formidable.



Les bijoux, et plus particulièrement les filigranes, jouent un rôle important dans l’artisanat portugais. L’art du filigrane est une technique manuelle qui travaille avant tout l’or et l’argent et qui exige de ses artisans un grand dévouement. Il y a aussi la possibilité d'organiser un atelier de filigrane pour vos clients. C'est une expérience très appréciée.