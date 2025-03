Vacances été à l’étranger : 200 000 partants de plus, mais un budget en forte baisse !

Seulement 51% des Français s’offriront un séjour dans un hébergement payant au cours de l’année contre plus de 55% en 2022 et 2023. Si l'on se concentre sur les départs France versus étrangers, il y a une vraie dichotomie.



8,3 millions des vacanciers de l’été envisagent de partir à l’étranger en hébergement payant, ce qui représente une hausse de 200 000 personnes par rapport à l’an dernier et 15,5 millions de s’offrir des vacances payantes dans l’hexagone, soit une baisse de 600 000 personnes.



A l’étranger, les destinations de la Méditerranée sont les plus prisées pour 60% de partants en dehors de l’hexagone, l’Asie est en forte hausse alors que les États-Unis subissent la plus forte chute avec les Caraïbes.



Différence également dans les budgets. Si pour la France, le budget augmente de 83 euros par foyer, à l'étranger, il baisse de 500 euros par foyer à 3 231 euros.



"Nous constatons des tarifs plus avantageux sur l'aérien, le retour de destinations plus abordables comme celles du Maghreb, et le grand succès des destinations asiatiques qui cartonnent" précise Didier Arino.



27% des vacanciers disent attendre les promotions avant de réserver contre 25% l’an dernier confirmant le décalage qui existe entre les prix pratiqués par les acteurs et le budget des vacanciers français. Le prix est annoncé comme déterminant par 77% des vacanciers contre 70% l’an passé.