10 millions de Français partiront à l'étranger cet été

Jamais les écarts de taux de départ n’ont été aussi forts entre une France modeste, rurale ou périphérique et une France urbaine de centre-ville, de cadres de grandes entreprises et de la fonction publique. Après avoir puisé dans leurs économies les années précédentes, la majorité des Français a beaucoup de mal à accroitre son budget vacances, ce qui rend donc compliqué l’adéquation entre le désir de vacances et les prix pratiqués par les opérateurs. A noter que près d’1/4 des vacanciers n’avait toujours pas réservé son séjour estival notamment dans l’attente des promotions à un mois du départ. Si le mois d’août est quasiment autant plébiscité que l’an dernier avec 22,6 millions de partants (23 millions en 2023), le mois de juillet accuse une forte baisse avec 1,8 millions de partants en moins soit 17,2 millions de partants (contre 18,8 l’an passé). Les Régions les plus impactées par la baisse du mois de juillet sont celles au nord de la Loire, les destinations rurales et de montagne

Le budget des séjours en hébergement marchand s'élève à 2262€, avec cependant de fortes disparités. Pour ceux qui choisissent des vacances à l'étranger, le budget augmente de 6%, atteignant un record de 3730€ par foyer (soit 215€ de plus qu'en 2023). En revanche, pour ceux qui resteront en France, le, en baisse de 7% (soit 140€ de moins qu'en 2023)., tandis que seulement 10% affirment avoir un budget en hausse. En revanche, 56% des vacanciers disent consacrer un budget équivalent à celui de l'année précédente pour les vacances d'été. Deux tiers des vacanciers indiquent avoir fait des arbitrages avec d'autres dépenses de la vie quotidienne pour pouvoir partir en vacances, réduisant notamment le budget consacré aux restaurants, au shopping et, pour 50%, aux sorties payantes de loisirs ou culturelles.Parmi les 34% des vacanciers ayant un budget en baisse, les ajustements incluent partir moins souvent (46%), réduire les dépenses de restauration (40%), partir moins longtemps (36%), choisir des destinations plus proches (33%) et attendre les promotions et bons plans (23%). Par ailleurs, 22% des foyers partant en vacances cet été consacrent un budget inférieur à 1000€, 30% un budget compris entre 1000€ et 2000€, 20% un budget entre 2000€ et 3000€, et 28% un budget supérieur à 3000€.. » selon Didier Arino , Directeur Général du cabinet Protourisme