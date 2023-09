Vacances scolaires 2023-2024, quand partir en vacances ?

Les vacances scolaires en France rythment la vie des français, qu’ils aient des enfants ou non !



En effet, l’ensemble du secteur du tourisme s’adapte à l’emploi du temps des enfants pour proposer une offre adéquate en fonction de leurs disponibilités.



Les personnes sans enfants ont quant à elles tendance à prendre en compte les dates des vacances scolaires afin de les éviter et de profiter de séjours plus calmes, et souvent à un meilleur prix.



Retrouvez toutes les dates des vacances scolaires de l’année 2023-2024.