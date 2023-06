Sans grande surprise, la semainepour partir en vacances est la(du lundi 31 juillet au dimanche 6 août). Elle se situe au cœur de l’été, entre juillet et août, les enfants sont en vacances, le climat est optimal, il s’agit de la période la plus plébiscitée.Cette importante demande engendre une forte augmentation des prix. Ainsi, en moyenne, pour une même destination, un même séjour peut vous coûterque si vous l’aviez réservé lors de la semaine la moins chère.Les semaines situées juste avant et après la dernière semaine de juillet complètent le podium des semaines les plus chères pour vos vacances estivales. Pour vous aider dans vos réservations, n'hésitez pas à faire appel à un comparateur en ligne