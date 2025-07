Londres : Eurostar veut doubler la capacité de St. Pancras d’ici 2030

Le projet s’articulera en trois étapes :



Phase 1 : mise en œuvre de mesures à court terme pour fluidifier les processus de sécurité et de passage transfrontalier. Objectif : accueillir 2 700 passagers par heure d’ici trois à quatre ans.



Phase 2 : rénovation de la zone internationale et amélioration de sa connexion avec le hall principal. Ces travaux, prévus pour s’achever en 2028, porteront la capacité à près de 5 000 passagers par heure, contre 2 000 actuellement.



Phase 3 : dans les années 2030, un nouvel examen stratégique est prévu pour envisager une réorganisation plus ambitieuse, notamment le déplacement du flux des arrivées à l’étage.