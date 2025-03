Voyage d’affaires : ne ratez pas le train !

« L'avion reste disponible mais hors politique voyage. Nous avons aussi mis l'avion hors politique voyage pour d'autres lignes au-delà de 4h, à savoir Paris-Nice, Paris-Turin, Paris-Düsseldorf. Paris-Nice, Paris-Turin, Paris-Düsseldorf. Pour le moment, nous n’avons pas une adhésion extraordinaire, mais un petit peu de bascule sur le rail »

« Je n'ai pas paramétré de palier autour de la durée. Je suis plus dans l'incitation, dans la pédagogie autour du déploiement et du service rail. Au sein d’une entreprise, il y a de multiples profils, des besoins, des contraintes, imposer des restrictions risquerait d'amener du leakage et des impacts en termes de traçabilité et de sûreté. Aujourd'hui, je suis plus dans une incitation et ça marche. Nous avons réduit l'empreinte carbone en 2024 à hauteur de 42% par rapport à 2018, et particulièrement sur l'aérien, de 44%. »

« On a vu une progression constante des voyageurs d'affaires sur des durées de trajet de plus en plus longues. Le Wi-Fi a permis un saut dans les parts de marché avion-train. Aujourd'hui, le point de bascule est autour de 4 heures. Depuis 5 ans, notre part de marché sur Paris-Toulouse, un trajet de 4h30, a été multipliée par trois »

« Objectivement, aujourd'hui, nous avons relativement peu de voyageurs d'affaires à bord de nos trains sur des durées aussi fortes. 8 heures, c'est la durée du trajet du TGV Paris-Berlin lancé en décembre. Cependant, nous sommes surpris de constater que plus de 85% des passagers font le trajet de bout en bout. »

La question de la durée de trajet en train reste un critère déterminant dans les politiques de déplacement des entreprises.Chez L’Oréal, la politique favorise, explique Pascale Bessière, Corporate Indirect Sourcing Travel Manager chez L'Oréal.De son côté, Arnaud Vergès, Head of Global Business Travel chez Safran, partage une approche différente :Côté fournisseur, les chiffres confirment l’intérêt pour le rail., affirme Fabien Soulet, Directeur Commercial, Marketing et Services TGV Atlantique SNCF Voyageurs.Alors que Transport & Environnement citait une intention des voyageurs d'affaires jusqu'à 8 heures, Fabien Soulet partage ses observations :Des chiffres de bon augure pour le rail européen.