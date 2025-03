Voyage d’affaires : 42 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses en 2025

*L'étude State of the Market a été réalisée en ligne entre le lundi 3 juin 2024 et le jeudi 11 juillet 2024. Les répondants cibles étaient les clients de Corporate Traveller et de

, en particulier les décideurs, les gestionnaires de voyages et les réservataires de voyages autorisés. Toutes les régions de la section Voyageurs d'affaires et de la FCM Travel ont été incluses. Un échantillon aléatoire de 562 réponses a été obtenu.

Le marché EMEA du voyage d'affaires connaît une reprise soutenue en 2025., et 31,3% annoncent une augmentation plus modérée (1-20%). 42,5% des entreprises alloueront un budget plus important (1-20%), contre une moyenne mondiale de 35,9%, tandis que 9% anticipent une hausse supérieure à 20%, au-dessus des 6,2% à l'échelle mondiale.28,4% maintiennent un budget stable, alors que 11,9% annoncent une baisse des dépenses. Malgré des incertitudes géopolitiques, la demande en EMEA reste élevée et offre aux TMC des opportunités pour optimiser les coûts et proposer des solutions durables.