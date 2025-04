BCD Travel : l'Allemagne, leader incontesté des voyages d'affaires en Europe

En tant que marché mature du voyage d'affaires, il n'est pas surprenant de constater peu de changements dans le classement des pays européens, l'Allemagne conservant sa première place en tant que pays européen le plus visité.



C'est en Italie que l'on observe la plus forte augmentation du nombre de voyages d'affaires en Europe. La reprise économique, en particulier au second semestre, a renforcé la confiance et l'activité des entreprises dans le pays. En outre, les compagnies aériennes ont étendu leurs activités en Italie, augmentant le nombre de vols et de destinations desservies.



Le classement international est lui aussi resté pratiquement inchangé, les États-Unis occupant toujours la première place. Seuls le Qatar et Singapour ont changé de place. La Chine a connu une forte reprise des voyages , grâce à des facteurs clés tels que l'assouplissement des restrictions de voyage, la demande de voyage refoulée, la reprise économique et les initiatives politiques visant à encourager les voyages.