LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Vous savez que le Japon est une destination long-courrier de premier plan, mais êtes-vous vraiment confiant pour la vendre ? Comment vous démarquez-vous de la concurrence ? C'est le moment idéal pour approfondir votre expertise du Japon avec ANA (All Nippon Airways), la plus grande compagnie aérienne 5 étoiles du Japon.


Rédigé par ANA (All Nippon Airways) le Lundi 25 Août 2025

Votre plan en 3 étapes pour réussir vos ventes vers le Japon

Le mont Fuji en automne © GettyImages © ANA
Le mont Fuji en automne © GettyImages © ANA
1. Inscrivez-vous à ANA Skyagent : Plongez dans le portail d'information B2B d'ANA pour approfondir vos connaissances et tenter de gagner une valise ANA !

2. Participez au webinaire « Le Japon commence avec ANA, Explorer le Japon en basse saison » : Obtenez des conseils d'experts pour vendre judicieusement le Japon à vos clients.

3. Rencontrez-nous à l'IFTM Top Resa : Prenez rendez-vous avec l’équipe ANA.

Pourquoi devenir partenaire d'ANA ?

ANA est fière de relier l'Europe au Japon grâce à un vaste réseau. Nous proposons plus de 49 vols hebdomadaires et une connectivité rapide et facile vers plus de 50 destinations intérieures au Japon. Depuis 12 années consécutives, ANA a été fièrement classée 5 étoiles par Skytrax, ce qui témoigne notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence en matière de confort, de ponctualité et d'innovation.

Dès que vos clients monteront à bord de nos avions modernes, ils commenceront leur voyage au Japon et feront l'expérience de l’hospitalité japonaise associée à une technologie de pointe. Nos vols Paris-CDG à destination de Tokyo-Haneda sont quotidiens. Nous desservons également Bruxelles deux fois par semaine pour Tokyo Narita garantissant à vos clients un accès pratique aux marchés francophones : la France métropolitaine, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

De plus, grâce à nos précieux partenaires du groupe Lufthansa, le préacheminement est facilité au départ de nombreuses villes françaises telles que Lyon, Toulouse, Marseille et Nice, élargissant ainsi votre portée et votre base de clients.
Lorsque vous choisissez ANA pour les voyages de vos clients au Japon, vous choisissez une compagnie aérienne réputée pour sa fiabilité et son raffinement.

Notre expérience haut de gamme s'étend à nos trois classes de voyage : Classe Affaires, Premium Economy et Classe Economique.

1. Classe Affaires : Vos clients profiteront du luxe, d’un véritable lit-plat avec un accès direct au couloir, garantissant un maximum de confort et d'intimité. Dans toute la cabine, vos clients pourront choisir entre un repas japonais ou occidental, leur proposant un délicieux voyage culinaire.

2. Connectivité : Restez connecté grâce au Wi-Fi gratuit en classe Affaires et aux services de messagerie gratuits disponibles en classe économique et en Classe Premium.

3. Premium Economy : Les passagers de la classe Premium Economy bénéficient de l'enregistrement, du traitement des bagages prioritaires et d'un accès exclusif à nos salons de classe Affaires dans les aéroports de Paris-CDG, Bruxelles, Tokyo-Haneda et Narita, ce qui leur offre une oasis de tranquillité avant leur vol.

ÉTAPE 1. Établissez un partenariat solide et simplifiez votre quotidien avec ANA Skyagent

Avion ANA © ANA
Avion ANA © ANA
A l’écoute de l’industrie du voyage et de vos besoins, nous avons travaillé et développé un portail B to B : ANA Skyagent - une ressource B2B innovante spécialement conçue pour vous donner les outils, les connaissances, les procédures et le soutien dont vous avez besoin pour mieux vendre le Japon en toute confiance et stimuler vos ventes.

Voici comment Skyagent va améliorer votre expertise et simplifier votre travail :

Informations détaillées sur les compagnies aériennes : Accédez à des fiches descriptives sur tous les services proposés par ANA, les différentes classes de voyage et les offres spéciales, vous permettant de présenter en toute confiance l'étendue de notre produit haut de gamme à vos clients.

Conseils d'experts pour vendre le Japon : Découvrez des idées et des axes innovants et originaux pour positionner le Japon comme une destination attrayante, même en basse saison, ce qui vous permettra de répondre à un plus grand nombre de budgets et de préférences et de vous démarquer.

FAQ régulièrement mise à jour : Trouvez des réponses rapides et claires à toutes vos questions, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'avoir les informations dont vous avez besoin à portée de main.

Dernières nouvelles de l'ANA : Restez informés grâce aux mises à jour et aux développements les plus récents d'ANA, présentés dans un format accessible pour vous permettre de garder une longueur d'avance.

🎯Ne manquez pas votre chance de gagner !🎯

Pour célébrer le lancement d'ANA Skyagent et vous encourager à explorer ses nombreux avantages, nous sommes ravis de vous annoncer un tirage au sort exclusif ! Inscrivez-vous à Skyagent avant le 30 septembre 2025 et tentez de gagnez une valise ANA, une maquette d'avion aux couleurs de la compagnie et un ensemble cadeaux signés ANA ! Ce tirage au sort est réservé aux professionnels du tourisme des marchés francophones : France métropolitaine, Belgique, Suisse et Luxembourg. (Les détails du règlement sont disponibles sur le portail Skyagent).

© ANA - Istock photo - Unsplash
© ANA - Istock photo - Unsplash

ÉTAPE 2. Participez à notre webinaire :

"Le Japon commence avec ANA" en collaboration avec l'Organisation nationale japonaise du tourisme (JNTO).

Agents d’accueil ANA à l’aéroport de Tokyo Haneda © ANA - Singes des neiges dans un onsen © GettyImages
Agents d’accueil ANA à l’aéroport de Tokyo Haneda © ANA - Singes des neiges dans un onsen © GettyImages
Pour vous assurer de maîtriser l'art de vendre le Japon, nous organisons prochainement un webinaire en collaboration avec JNTO (Organisation nationale japonaise du tourisme).

Webinaire : "Le Japon commence avec ANA - Explorer le Japon en basse saison"

Date : Mardi 16 septembre 2025
Heure : 10:15 AM (heure de Paris)
Lieu : En ligne (un lien de connexion sera envoyé après l'inscription)

Veuillez vous inscrire ici

Ce webinaire vous fournira une présentation détaillée sur la façon de vendre le Japon et ANA, ainsi qu’une introduction au portail d'information ANA Skyagent et ses nombreux avantages pour les professionnels du tourisme comme vous. Le webinaire sera organisé en collaboration avec l'Organisation nationale japonaise du tourisme (JNTO), c'est donc une occasion unique d'élargir votre connaissance du Japon, de développer la destination au sein de votre agence de voyages et de découvrir comment ANA peut être votre partenaire ultime pour réussir.

ÉTAPE 3 : Rencontrez l'équipe ANA à l'IFTM Top Resa

Vous avez d'autres questions ? Vous voulez en savoir plus sur ANA ? Retrouvez-nous à IFTM Top Resa (23-25 septembre 2025) - nous serons sur le stand du Japon (C048). N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à venir nous saluer. Nous sommes impatients de vous retrouver et de discuter avec vous !

En suivant ces étapes, vous vendrez le Japon et l'ANA en toute confiance, avec les connaissances nécessaires pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :
Anne-Laure PASTOR
Leisure Key Account Manager
a.pastor@ana.co.jp

Site web : www.ana.co.jp
ANA Skyagent : https://anaskyagent.de/fr/

Nous nous réjouissons à l'idée de faire un bout de chemin ensemble et de développer notre activité !


