LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

ANA est fière de relier l'Europe au Japon grâce à un vaste réseau. Nous proposons plus de 49 vols hebdomadaires et une connectivité rapide et facile vers plus de 50 destinations intérieures au Japon. Depuis 12 années consécutives, ANA a été fièrement classée 5 étoiles par Skytrax, ce qui témoigne notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence en matière de confort, de ponctualité et d'innovation.



Dès que vos clients monteront à bord de nos avions modernes, ils commenceront leur voyage au Japon et feront l'expérience de l’hospitalité japonaise associée à une technologie de pointe. Nos vols Paris-CDG à destination de Tokyo-Haneda sont quotidiens. Nous desservons également Bruxelles deux fois par semaine pour Tokyo Narita garantissant à vos clients un accès pratique aux marchés francophones : la France métropolitaine, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.



De plus, grâce à nos précieux partenaires du groupe Lufthansa, le préacheminement est facilité au départ de nombreuses villes françaises telles que Lyon, Toulouse, Marseille et Nice, élargissant ainsi votre portée et votre base de clients.

Lorsque vous choisissez ANA pour les voyages de vos clients au Japon, vous choisissez une compagnie aérienne réputée pour sa fiabilité et son raffinement.



Notre expérience haut de gamme s'étend à nos trois classes de voyage : Classe Affaires, Premium Economy et Classe Economique.



1. Classe Affaires : Vos clients profiteront du luxe, d’un véritable lit-plat avec un accès direct au couloir, garantissant un maximum de confort et d'intimité. Dans toute la cabine, vos clients pourront choisir entre un repas japonais ou occidental, leur proposant un délicieux voyage culinaire.



2. Connectivité : Restez connecté grâce au Wi-Fi gratuit en classe Affaires et aux services de messagerie gratuits disponibles en classe économique et en Classe Premium.



3. Premium Economy : Les passagers de la classe Premium Economy bénéficient de l'enregistrement, du traitement des bagages prioritaires et d'un accès exclusif à nos salons de classe Affaires dans les aéroports de Paris-CDG, Bruxelles, Tokyo-Haneda et Narita, ce qui leur offre une oasis de tranquillité avant leur vol.