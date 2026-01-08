Le Château de Noirieux rouvre après une rénovation complète

Une nouvelle vision du luxe à la campagne

Après six mois de travaux, le Château de Noirieux**** rouvre ses portes et dévoile un positionnement revisité, mêlant patrimoine historique, nature préservée et gastronomie, à proximité d’Angers.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 12 Janvier 2026

Lu 144 fois