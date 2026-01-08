TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Château de Noirieux rouvre après une rénovation complète

Une nouvelle vision du luxe à la campagne


Après six mois de travaux, le Château de Noirieux**** rouvre ses portes et dévoile un positionnement revisité, mêlant patrimoine historique, nature préservée et gastronomie, à proximité d’Angers.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Le Château de Noirieux rouvre après une rénovation complète ©DepositPhotos/Leonid_Andronov
Worldia
Situé au cœur d’un domaine de neuf hectares dominant la vallée du Loir, le Château de Noirieux édifié entre le XVe et le XVIIe siècle, a fait l’objet d’une rénovation complète.

L’établissement propose désormais une approche renouvelée du luxe à la campagne, associant le cachet d’une demeure patrimoniale à des codes contemporains.

Pensé comme un lieu de "respiration hors du temps", le château met en avant une atmosphère confidentielle et apaisante, entre salons, jeux de lumière à travers les vitraux, terrasses ouvertes sur le parc et piscine extérieure.

L’hébergement comprend 19 chambres et suites, réparties entre le château et un manoir adjacent, toutes entièrement restaurées. Les aménagements privilégient des tons clairs, des matériaux nobles et un mobilier sélectionné, avec des vues dégagées sur les jardins ou la vallée.

Le Château de Noirieux : gastronomie et événements au cœur du projet

La renaissance du Château de Noirieux s’appuie également sur une proposition gastronomique affirmée.

Installé au sein du château, le restaurant L’Attilio Briollay est dirigé par le chef Attilio Marrazzo qui développe une cuisine française contemporaine enrichie de touches italiennes.

Les menus, proposés au déjeuner comme au dîner, valorisent les produits du terroir angevin, le potager du domaine, la saisonnalité et les circuits courts, avec des formats pouvant aller jusqu’à sept temps.

Le domaine se positionne par ailleurs comme un lieu d’accueil pour des événements privés et professionnels. Son Orangerie, largement ouverte sur les jardins, accueille mariages, réceptions et dîners exclusifs, avec un accompagnement sur mesure.

À quinze minutes d’Angers et à moins de deux heures de Paris le Château de Noirieux s’inscrit comme une destination de séjour, de gastronomie ou de rendez-vous événementiel.

À lire aussi : Angers, porte du Grand Ouest et de « la Loire Royale »

