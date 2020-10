Angers Geekfest : une nuit remboursée pour deux nuits achetées

" Cet été, sur les près de 1300 bénéficiaires de notre opération 1001 nuits, plus d’un tiers était originaire d’Ile-de-France " explique Mathilde Favre d’Anne, vice-présidente de Destination Angers.



"L’Angers Geekfest, co-organisé par Destination Angers et l’agence Lenno, est, cette année, le seul festival français de pop culture. Il devrait attirer un public à la fois familial et passionné. Avec « 1001 nuits », les festivaliers pourront à la fois participer à cet événement et prendre le temps de visiter Angers. C’est une fois de plus l’occasion pour nous de soutenir l’économie hôtelière locale."