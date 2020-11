Destination Angers édite sa nouvelle brochure groupes 2021

Malgré le contexte sanitaire, le service groupes de Destination Angers garde le cap et prépare la saison 2021. Sa nouvelle publication s'adresse principalement aux associations, mini-groupes (entre 10 et 20 personnes), autocaristes, professionnels du tourisme ou encore collègues.



Les excursions et séjours thématiques sont proposés clé en main ou sur mesure et se concentrent sur Angers et sa région.



Les suggestions font la part belle aux atouts du territoire angevin :

- son patrimoine : Ville d'Angers, châteaux, musées,

- son art de vivre : gastronomie, vignobles de l'Anjou, liquoristes Cointreau et Giffard,

- la Loire et ses affluents.