Voyage de groupes : la sortie de crise viendra-t-elle du BtoC ?

2022, sera-t-elle l’année de la reprise ? « Si les voyants sont au vert, tous nos clients reporteront sur 2022. Cependant, 2019 était une année exceptionnelle. On ne renouera pas avec les chiffres de cette année-là avant 2023, voire 2024 », prédit Anthony Borie, d’Evidenzia.



« Beaucoup de reports ont été programmés à 2022. Mais on n’a pas plus de visibilité. 2022 sera un début de reprise. Si on réalise 50% de notre CA, ce sera bien » , selon le directeur d’Altis Voyages, Yann Hervy. Et d’ajouter que proposer des voyages de groupes peut être un avantage : « Pour les voyageurs, passer par leur comité d’entreprise est rassurant par rapport à un achat en-ligne » , affirme-t-il.



« La reprise passera par l’Europe et se confirmera en 2022 », avance Nicolas d’Hyèvres. « Le long-courrier, je n’y crois pas avant fin 2022. »



C’est pourquoi le tour-opérateur reporte le long-courrier vers l’Europe et affrète, en 2022, un yacht de 19 cabines, en Croatie. Et ça marche ! « Nous avons travaillé sur de nouveaux produits. La destination est sûre, elle n’a jamais fermé » , précise le directeur d’Evasion & Découverte et Geovisions.



Le TO a également pris des engagements sur la Laponie au départ de l’aéroport de Vatry (Marne) et vers la Corse au départ d’Albert-Picardie (30km d’Amiens) et de Vatry.



« Proposer ses produits a été une vraie aubaine pour la sortie de crise ! » , affirme Nicolas d’Hyèvres pour qui le voyage de groupes sera « le levier de la reprise » . Sans cela, il aurait dû procéder à de nombreuses annulations.