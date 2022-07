Géovisions en état de cessation des paiements

Ce jour, l’APST libère la garantie pour les sociétés suivantes : Géovisions (immatriculation n°IM051200001), Citra Voyages (immatriculation n°IM002120006) et Les Mousquetaires (immatriculation n°IM 080110008).



La garantie est libérée en services selon la spécificité de l’APST. Cela permet aux consommateurs-voyageurs qui avaient contracté avec ces agences de poursuivre leur séjour ou de partir en voyage dans des conditions semblables ou similaires, en toute sérénité.



Pour les personnes à destination, si éventuellement elles ont des frais à engager sur place, il est impératif de garder tous les justificatifs : contrat de voyage, facture, preuve de paiement... afin que le service d'assistance aux voyageurs de l'APST puisse les rembourser en urgence.

