Laurent Abitbol : « En 2022, nous allons frôler les 4,5 à 5 milliards d'euros »

Merci d'être là, c'est important pour nous de vous avoir.



Nous sommes là avec vous, nous serons toujours avec vous. Il n'y a pas de différence entre tour-opérateurs et agences, c'est le même métier, la même licence et ensemble nous serons plus forts pour affronter l'avenir qui s'annonce pas mal, même si nous manquons tous de personnel

en 2022, nous allons frôler les 4,5 à 5 milliards d'euros

mastodontes

Soyez avec nous

c'est le client qui doit payer, pas nous.



On le voit, cet été on a augmenté les prix un peu partout, il n'y a plus de promos ou très peu et franchement, on s'en sort pas plus mal. Donc restons unis, Air France, SNCF, ne nous sacrifiez pas pour des normes à dormir debout.



M. Pinna (Olivier, le directeur du marché Affaires de la SNCF, ndlr) , ne grattez pas des centimes qui sont tellement importants pour nous

Une vision partagée par Laurent Abitbol, qui a fait une véritable déclaration d'amour à ses partenaires TO. «».Ainsi, pour le GIE ASHA, la perspective de la reprise est là. Alors que le réseau avait réalisé en 2019, 6 milliards d'euros de volume d'affaires, «», a annoncé Laurent Abitbol.Il en a profité pour interpeller les «», comme il les qualifie, à savoir. «», a-t-il répété, leur rappelant que «».Le prochain rendez-vous du réseau est fixé en novembre prochain, à Athènes, pour son congrès annuel.