Natale Scaglia (Selectour) : "Je m'inscris dans la continuité du travail accompli" L'interview de Natale Scaglia, le nouveau président de la coopérative Selectour

Natale Scaglia succède à Valéry Muggeo au poste de Président de la coopérative Selectour. Le président de Vairon Voyages souhaite s'inscrire dans la continuité du travail accompli par le conseil d'administration. Interview.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 2 Juin 2022

TourMaG - Vous venez d'être élu président de la coopérative Selectour. Comment voyez-vous votre mission ?



Natale Scaglia : Je m'inscris dans la continuité du travail accompli et réalisé par Valéry Muggeo et le conseil d'administration. C'est un travail très équilibré et très profitable qui a été mené.



Je souhaite m'appuyer sur l'expertise de Valéry Muggeo ainsi que sur la qualité des hommes et des femmes qui siègent au conseil d'administration tout en y apportant ma touche.



Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à Valéry que je connais depuis mes débuts. C'est un grand professionnel, fidèle, attaché à la coopérative et très proche des adhérents.



Au sein du conseil d'administration, il y a une belle et forte cohésion. Beaucoup de choses sont en cours, tout est sur les rails. Nous n'allons pas mener une révolution.



Le conseil d'administration a un rôle important et essentiel, il est le garant de la coopérative Selectour. Il est là pour soutenir et animer le réseau.



TourMaG - Quelles vont être vos premières actions ?



Natale Scaglia : Je vais aller à la rencontre des adhérents, c'est essentiel et primordial. Je commencerai dès le 28 juin prochain en participant à la réunion de la délégation régionale Paris - Ile-de-France.



Le contact humain est vraiment ce que j'apprécie le plus. Nous allons ensuite établir un planning pour rencontrer les autres adhérents d'ici la rentrée.



Je souhaite que les délégués régionaux aient une place prépondérante dans le dispositif. Une fois ces rencontres effectuées, nous discuterons des actions.



Nous allons également poursuivre les dossiers en cours dont celui de la Selectour Academy lancée sous l'impulsion de Valéry.

TourMaG - Où en est l'activité de Selectour ?



Natale Scaglia : A date sur la partie business travel, au BSP nous sommes à 80% des niveaux de 2019. Sur la partie tourisme, en dates de départs nous sommes à 65-70% de 2019.



Nous commençons à sortir la tête de l'eau, mais il faut rester vigilant, notamment avec la crise en Ukraine. Le risque d'inflation est fort.



TourMaG - Le périmètre du réseau a-t-il évolué ?



Natale Scaglia : Le périmètre du réseau n'a pas beaucoup évolué. Nous avons eu quelques fermetures, mais nous continuons de peser plus d'un millier de points de vente.



TourMaG - Est-ce que le réseau Selectour attire de nouveaux adhérents ?



Natale Scaglia : Aujourd'hui il y a un engouement pour rejoindre le réseau. Et cela fait partie des prérogatives du conseil d'administration d'étudier les entrées et les sorties.

TourMaG - Vous arrivez à la tête de la coopérative à un moment charnière : la pandémie de covid semble derrière nous, mais il y a le conflit en Ukraine. Le réseau est-il armé pour repartir de l'avant ?



Natale Scaglia : Le réseau Selectour se porte très bien, il est extrêmement bien géré et organisé. Je tiens à saluer tout le travail fastidieux effectué par les équipes du siège pendant ces deux dernières années.



Le conseil d'administration de la coopérative, le directoire et le GIE ASHA... ce n'est pas pour rien que Selectour est le premier réseau distribution.



Le Covid a révélé le poids économique de nos métiers. Notre réseau, sous l'impulsion de Jean-Noël Lefeuvre (directeur général de Selectour, ndlr) et de Laurent Abitbol (président du directoire, ndlr), ont contribué à cette prise de conscience.



Plus que jamais, Selectour est un réseau dynamique, résilient, innovant et tourné vers l'avenir. Le GIE joue un grand rôle dans cette réussite.



En tant qu'adhérents, nous profitons de nombreuses synergies notamment sur le volet de la technologie.



Je n'ai jamais autant cru dans notre métier et dans nos agences. Cette crise m'a forgé professionnellement et personnellement.

Natale Scaglia est à la tête du réceptif Corsica Exclusive, de l'agence Autre Monde Voyages à Avignon (plateau affaires et tourisme), Vairon Voyages à Paris (plateau affaires) et Travel Génération Alpha (réseau TourCom) (plateau d'affaires).

Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com

Publié par Céline Eymery



