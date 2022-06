APST : voici les nouveaux administrateurs !

Ce dernier est arrivé à égalité avec Albane Cottin Raynal, mais il obtient le siège à la faveur de l'âge, comme le prévoit les status de l'APST.



Laurent Abitbol, Adriana Minchella et Paul Mumtaz Teker sont élus pour 3 ans, quand Raphaël Torro et Jean-Luc Dufrenne le sont pour un an, le reste des administrateurs ont un mandat de 2 ans.



Denis Laxenaire a été élu pour la catégorie B et Georges Azouze dans la catégorie D.



Pour finir trois administrateurs non élus composent aussi la nouvelle assemblée de décisionnaire de l'APST, avec Olivier Kervella pour le SETO, Jean-Pierre Mas pour les EDV et Christophe Marchais pour ADN tourisme.



Suite à cette élection, le conseil d'administration a élu à l'unanimité son nouveau président en la personne de Mumtaz Teker. Laurent Abitbol est quant à lui élu vice-président de l'APST.