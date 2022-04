Inzee Air : Nicolas d’Hyèvres fait décoller sa compagnie aérienne

(Voir encadré)

"Il y a un gros marché lié aux chevaux entre Deauville et Londres, mais aussi entre la Champagne et Londres. Nous offrons d'ailleurs la surcharge bagage pour les Britanniques qui souhaitent ramener du Champagne. Et puis il y a des flux importants vers Nice avec de nombreux habitant du Nord de la Loire qui ont des résidences secondaires sur la Côte d'Azur et en Corse"

Le paysage touristique français va compter sur un nouveau venu dans l'univers de l'aérien : Inzee Air Lancé par Nicolas d’Hyèvres, patron de Géovisions (un groupiste et 8 agences de voyages), l'opérateur aérien proposera des vols depuis Vatry situé au cœur de la Champagne-Ardenne et Deauville vers Nice, Ajaccio en Corse et Londres au Royaume-Uni.Inzee Air assurera à bord d'un Fokker 100 (100 places)des rotations en "W" qui permettront de proposer des vols sur des longs week-ends vers Nice et Londres et des séjours sur une semaine sur Ajaccio.explique Nicolas d’Hyèvres.