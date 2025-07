Icelandair dévoile ses données de trafic du mois de juin 2025

Sur, 35 % des passagers se rendaient en Islande, 17 % en partaient, 44 % transitaient via l’Islande sur des vols transatlantiques, et 4 % voyageaient sur des liaisons domestiques.La demande a été soutenue sur les l’Islande , avec une hausse respective de 20 % et 19 % du nombre de passagers.Les’est établi à 85,1 %, contre 83,4 % un an plus tôt, tandis que lea atteint 86,8 %.