La principale DMC d'Islande dispose d'une équipe d’experts sur le terrain, créant des expériences de voyage mémorables et guidant les visiteurs à travers des découvertes locales uniques. Ils prennent soin de leurs hôtes de la meilleure manière possible dans une destination véritablement envoûtante à tous points de vue.



Iceland Travel dispose d’un portefeuille de produits diversifié qui inclus des séjours guidés, des autotours et excursions, ainsi que des programmes MICE et des expériences sur mesure. Que ce soit des séjours en groupe ou en individuel, le voyagiste a une proposition pour tous les besoins.



Un réceptif avec de l'histoire



Iceland Travel a été fondé en 1936 – à l'époque où l'on appelait toujours les voyageurs des "explorateurs". Et depuis presque 100 ans, les équipes sont fières de mettre leur expérience et savoir-faire au service des voyageurs du monde entier.



Parce que nous sommes locaux



Travailler et vivre en Islande donne aux guides touristiques une expertise unique, qui ne s'achète ni ne s'emprunte. Iceland Travel sait comment travailler en avance, en réservant les ressources tôt pour offrir les meilleures disponibilités et les meilleurs prix à ses clients. Ils connaissent également les fermes isolées qui offrent un menu dégustation étonnamment sophistiqué.



L'entreprise vise à rapprocher les voyageurs à de véritables expériences islandaises. L'authenticité est la voie à suivre.



Prendre soin de chez soi



Iceland Travel s'engage à pratiquer un tourisme responsable et à laisser une empreinte positive sur le terrain; une mission qui reste au cœur de la marque. Cet engagement se reflète dans sa certification Travelife — une organisation internationale de premier plan dédiée à la promotion de pratiques durables dans l'industrie du voyage et du tourisme.



Prendre soin de ses clients



Avec Iceland Travel, les professionnels du voyage savent que leurs clients sont entre de bonnes mains. Le voyagiste offre un service client rapide et des réponses par e-mail sont disponibles durant les heures de bureau. Le personnel est joignable 24 heures sur 24 et 365 jours par an via la ligne d'urgence. Cela permet à la marque de garantir des soins fiables à ses clients en tout temps, s'assurant qu'ils vivent la meilleure expérience possible.



Votre partenaire en Islande



En tant que partenaire en Islande, Iceland Travel propose divers outils pour faciliter votre travail. Qu'il s'agisse de l'outil de calcul des prix d'autotour facile à utiliser, de l'application Iceland Travel ou de la connexion agent (permettant l'accès aux circuits programmés, au contenu média, aux webinaires et brochures), vous disposerez de nombreuses ressources pour proposer les meilleures options à vos voyageurs.



Excellentes options pour vos clients



L'équipe d'Iceland Travel vous aidera à personnaliser chaque voyage en autotour. Les voyageurs gagneront du temps et de l'argent avec des activités pré-réservées basées sur des thèmes amusants, pour rendre l'expérience encore plus mémorable ; avec des hébergements dans des hôtels-boutiques et des lodges. Ils séjourneront dans des endroits charmants, reflétant l'unicité de l'Islande.



De plus, il est possible de souscrire à une protection d'assurance complète avec l'option Full Coverage.



Circuits



Iceland Travel propose une large gamme de circuits accompagnés, d'aventures en autotour et de courts séjours, permettant à chaque voyageur de découvrir la magie de la terre de feu et de glace à sa manière. L'hiver est une période idéale pour visiter le pays avec la possibilité d'admirer les aurores boréales uniques. En été, l'Islande devient la terre du soleil de minuit, avec jusqu'à 24 heures de lumière du jour pour explorer. Les invités peuvent s'immerger dans la beauté de ces deux saisons en rejoignant des circuits qui promettent des souvenirs inoubliables, des paysages époustouflants et des décors fascinants.