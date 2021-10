GIR : Premium Travel rétrocède intégralement ses marges arrières aux agences

Sur le voyage de groupes, les agences travaillent beaucoup par période et par base 15, 20...40 pax.



Nous avons choisi cette porte d'entrée qui leur permet de visualiser en un coup d'oeil grâce à un graphique le stock et les prix sur la période sélectionnée".

"Le tourisme de demain sera plus technologique avec une manière de répondre aux demandes encore plus rapide et de manière encore plus personnalisée et précise."

Autre nouveauté, le site permet désormais de réaliserPour ce faire, le système est directement connecté aux stocks : bloc sièges et charters du voyagiste. "Outre les avantages techniques, Premium Travel a également travaillé sur la description des voyages, les photos et les programmes qui peuvent être facilement téléchargés au format word et personnalisés aux couleurs de l'agence.Comme l'expliquait Bruno Berrebi dans nos colonnes en juillet dernier :Une vision que les équipes de Premium travel viennent de concrétiser !