Bruno Berrebi : "Premium Travel est armé pour cette reprise"

à la carte

Notre groupe dispose d'une large vision du marché. Nous travaillons en effet sur plusieurs segments : le groupe, le GIR et le "à la carte".Les groupes fonctionnent très bien. Les voyages partent et les groupes reviennent satisfaits. Ils se rendent compte que les contraintes liées au covid n'empêchent pas le bon déroulement du voyage. Ils n'hésitent pas à se repositionner sur de nouveaux voyages.Le "" fonctionne également très bien et nous voyons arriver les confirmations de dossiers. Nous avons jusqu'ici effectué pas mal de cotations qui se concrétisent désormais. Les destinations ouvrent et l'activité cartonne, le cahier de commandes reprend de belles couleurs.En revanche sur les GIR le redémarrage est plus lent. Ce sont ces voyageurs qui ont essentiellement subi l'ordonnance du 25 mars 2020 et qui ont vu leur argent bloqué pendant 18 mois.Cette clientèle se projette également sur du moyen long terme. Le contexte sanitaire ne permettait pas d'anticiper les voyages.La conjoncture a davantage favorisé les séjours que les circuits.Nous avions les tests imposés par la France au retour des pays situés en dehors de l'Union Européenne. C'était un réel frein avec la peur pour les clients de devoir effectuer une quarantaine à destination.Cette mesure est désormais levée et c'est une très bonne chose.Les problématiques liées à la reprise concernent davantage les disponibilités aériennes et le changement d'horaires des compagnies.Nous avons également les partenaires locaux : réceptifs et hôteliers qui resserrent la vis au niveau financier. Ils demandent davantage de garanties et d'engagements... et de plus en plus tôt.Enfin nous avons des problématiques liées aux ressources humaines. Des collaborateurs ont quitté l'entreprise soit parce qu'ils ont choisi un autre secteur soit car nous avons dû nous séparer d'eux... La gestion des ressources humaines est complexe alors que la reprise peut paraître fragile.Il ne faudrait pas que cette reprise soit une fausse reprise. On le voit avec la conflit en Ukraine, après le covid il peut toujours se passer quelque chose...