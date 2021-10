La nouvelle plateforme Premium Travel en un mot : révolutionnaire ! Faciliter le quotidien des agences de voyage, permettre de gagner en réactivité et en flexibilité, quelques clics suffisent pour être séduit et convaincu.

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Une année 2021 placée sous le signe du changement et de l’innovation pour Premium Travel. Après le mariage officialisé sur IFTM de ses 6 marques BtoB (La Française des Circuits, Australie Tours, Nouvelle Zélande Voyages, Alma Latina, Jetset Voyages et Asie Infiny), Premium Travel annonce le lancement imminent de sa nouvelle plateforme de réservation, un véritable tout en un qui réunit d’un tenant l’ensemble de ses savoir-faire : GIR, autotours, voyages de groupe et voyages à la carte.

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel, le Lundi 18 Octobre 2021

Plus vite, toujours plus vite ! Dans un monde où tout va toujours plus vite, où il faut savoir réagir instantanément, il est donc indispensable de savoir s’adapter et s’accompagner des outils technologiques les plus performants.



Avec Premium Travel réserver un circuit GIR ou un autotour en seulement quelques clics devient un jeu d’enfant puisque la plateforme est particulièrement intuitive dans un environnement visuel harmonieux rendant la navigation agréable.



L’outil intègre toute la production 2022/2023 présente dans notre brochure dédiée aux circuits parue il y a quelques jours. Elle propose désormais 8 gammes de produits, de quoi vraiment contenter tous les goûts de voyage, ainsi que des nouveautés côté destinations.



Une production complète et enrichie, qui soulignons-le, est le fruit du travail d’une belle équipe agrandie comptant 7 chefs de produits dont 2 co-directrices.



Gagner en flexibilité était également indispensable pour s’adapter à la demande des clients en attente de souplesse et de propositions plus diversifiées.



La plateforme remplit parfaitement cet objectif en affichant en quelques secondes plusieurs solutions d’itinéraires aériens disponibles en temps réel pour un départ de Paris ou de province avec un pré acheminement en avion ou en train.



Dans un premier temps, les voyages à la carte ne pourront pas être réservés en ligne mais la plateforme favorisera le lien avec nos conseillers qui continuent de concevoir avec la même expertise des itinéraires cousus main. Une passerelle sera également mise en place avec l’outil de création de voyages sur mesure développé par Jetset Voyages pour les itinéraires en Amérique du Nord.



Des prix réduits Un des atouts majeurs de cette nouvelle plateforme de réservation BtoB c’est de pouvoir proposer une économie sur le prix du voyage.



L’outil en allant chercher l’aérien en temps réel permet en effet de bénéficier de prix réduits par rapport au tarif brochure. A noter par ailleurs que la plateforme ne proposera jamais de tarifs supérieurs à ceux figurant dans notre brochure circuits.



Selon les produits et dates sélectionnés, les agences de voyage pourront donc bénéficier de réductions variables en fonction des itinéraires et compagnies sélectionnés et profiter ainsi d’une marge arrière que Premium Travel a choisi de leur rétrocéder entièrement.



Réserver un voyage de groupe en ligne ? C’est Révolutionnaire ! Un grand bon en avant, du jamais vu !



Il est désormais possible de valider sa demande de voyage de groupe en quelques clics grâce à la disponibilité immédiate de l’aérien sur notre plateforme.



Premium Travel détient un important stock aérien permettant de mettre à disposition des clients cette solution révolutionnaire que personne d’autre à ce jour ne propose. Simplicité et gain de temps considérable sont donc désormais de mise pour gérer un voyage de groupe.



Une plateforme multifonctionnelle qui simplifie la vie Intuitive : Rechercher un produit ou le nom d’un voyageur ne prend que quelques secondes par le biais d’une barre de recherche hyper évoluée et par un système de filtres pensé selon les besoins des agents de voyage.



Utile et pratique : La plateforme foisonne d’informations et de documents pratiques propres à chaque profil client. Les brochures des 6 marques y sont stockées ainsi que des flyers pour les vitrines, des vidéos, etc.

Chaque produit inclut des visuels, une description détaillée du programme, la page brochure et une fiche technique en format word personnalisable et téléchargeable.



Interactive et collaborative : Les clients Premium Travel retrouveront l’ensemble de leurs réservations réalisées sur la plateforme, celles en cours, à venir et passées ainsi que toute la documentation propre à chaque dossier. Il sera désormais très simple de retrouver un bon d’échange, de télécharger des documents importants, etc. Tout ce qui peut donc contribuer à fluidifier le back office d’une réservation et assurer le bon déroulement d’un voyage.

Bien sûr nos équipes sont toujours présentes, disponibles et à l’écoute grâce à un tchat en ligne qui permettra d’échanger avec eux instantanément.



Formations à venir, inscrivez-vous maintenant !



Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme 3 gagnants tirés au sort !

Après cette petite mise en bouche, il ne vous reste plus qu’à vous former à ce nouvel outil. Nos commerciaux prendront contact avec vous pour vous proposer des dates de formation qui vous permettront de devenir parfaitement opérationnels pour réserver vos prochains circuits sur notre nouvelle plateforme.sur la plateforme premiumtravel.force.com et tentez votre chance jusqu’au 25 octobre pour figurer parmi les

Contact



premiumtravel.force.com contactez-nous au 01 44 88 01 44

Lu 108 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Il est temps de repartir à la conquête de l’ouest avec Resaneo “ Se projeter plus loin, même dans une période de perte de repères ”