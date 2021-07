Bruno Berrebi (Premium Travel) : "La machine à reprise est clairement en marche..."

TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire, notamment avec les PGE (Prêt garanti par l'Etat) ?



Bruno Berrebi : Premium Travel ne redoute ni le remboursement des clients, ni le remboursement du PGE. Cet argent nous l'avons et n'a pas été dépensé.



La baisse des aides est un point important surtout qu'elle intervient de manière échelonnée et parfois de manière rétroactive.



Je gère la baisse des aides comme la reprise en faisant des plans A, des plans B, des plans C... Comme beaucoup, même si ce n'est pas parfait selon la configuration des entreprises : holding, PME, PTE... nous espérons qu'elles vont perdurer dans le temps.



Lorsque je compare avec la situation dans certains pays où nous avons des réceptifs, il n'y a eu aucune aide. En France nous avons vraiment été très aidés.



TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Bruno Berrebi : Il est un peu tôt pour présager ce que sera le tourisme de demain. Le tourisme va forcément changer de visage mais pas forcément à cause du covid. Le tourisme est un peu comme une vieille dame qui a ses habitudes. Elle change lentement... petit à petit.



La question environnementale va faire évoluer tout ce qui touche au tourisme : le transport, les hébergements...



Le tourisme de demain sera aussi plus technologique avec une manière de répondre aux demandes encore plus rapidement et de manière encore plus personnalisée et précise.



La technologie jouera aussi un rôle central dans la diffusion des informations nécessaires aux voyages et dans leurs mises à jour. Nous le voyons actuellement avec le covid, tout change rapidement et il faut prévenir les clients le plus rapidement possible avec la bonne info.