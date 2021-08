F.-X. de Bouard et Nathalie Bueno (Secrets de Voyage) : "Nous avons réussi à maintenir un lien fort avec nos clients et partenaires..."

Notre promesse écrite « impossible n’est pas Secrets » a pris une forme bien plus tangible et factuelle auprès de tous.



Notre reconnaissance auprès de nos équipes est infinie, elles ont bataillé avec une pugnacité incroyable pour servir les intérêts de nos clients et de notre entreprise.



La responsabilité qui était la nôtre ? Les accompagner, les former, maintenir la culture du travail bien fait au sein de l’entreprise, tacher de leur donner du plaisir dans un parcours pour le moins compliqué pour finaliser un dossier, enfin et surtout partager entre nous tous peut-être plus ou mieux qu’avant.



Là, c’est tout un travail d’équipe qui s’est mis en place… Sans plus de règles hiérarchiques qui dominent mais bien des manches retroussées collectivement.



Nous avions un déficit de digitalisation que nous avons depuis comblé notamment sur la partie programme.



Il aura fallu 3 mois de saisie, de recherches de contenus pour proposer maintenant des devis enrichis de programme en format digital qui soient qualitatifs, riches et qualifiés tant en iconographie, qu’en information.



Là aussi, nous devions nous remettre en question et se doter d’un outil bien plus interactif pour respecter notre engagement de « sur-mesurite » haut de gamme."