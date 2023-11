Le luxe, version Secrets de Voyages

Jusqu'en 2016, Secrets de Voyages commercialisait ses produits à travers le réseau d'agences de ses propriétaires successifs. "Il n'était évidemment pas possible de changer brusquement de modèle économique, et ce d'autant plus que si le B to C représentait 15 % des ventes, il dépendait quasiment d'un seul client ! " , fait valoir Nathalie Bueno qui s'est employée, depuis, à étoffer le réseau de distribution.



Aujourd'hui, Secrets de Voyages reste positionnée sur le segment "luxe" mais, désormais, seulement la moitié de son activité est réalisée en B to B via quelque 200 agences. L'autre moitié se fait en B to C.



"Même si 40 % de nos ventes sont des City break, notre panier moyen est de 8000 € par voyage et par personne , dit Nathalie Bueno. Bien sûr, certains voyages peuvent dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros par personne".



Secrets de Voyages vend "toutes les destinations" . Cependant, en 2023, le Maroc est en tête. Suivent les Etats-Unis, Oman, la Polynésie, l'Italie, la Tanzanie, l'Ile Maurice, la France, le Mexique. Et si le Vietnam "a marqué un retour" chez Secrets de Voyages, l'Egypte a également eu beaucoup de succès, jusqu'aux récents événements qui ont provoqué des annulations.



Et la France ? "La montagne est très demandée, été comme hiver. Et aussi, la Corse, au printemps et l'été" , note Nathalie Bueno.



Secrets des voyages propose-t-elle à ses clients des séjours construits par ses soins ou répond-elle exclusivement à leur demande ? "Les deux", rétorque Nathalie Bueno.



"Les voyages construits à notre initiative représentent un tiers de nos ventes. 35 autres pour cent sont composés d'un voyage construit par nous, précédé -ou suivi, par des éléments sur mesure. Enfin, le reste de notre activité est faite de voyages exclusivement sur-mesure" , détaille la directrice générale de Secrets de voyages.