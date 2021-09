FRANCOIS-XAVIER DE BOUARD

Président directeur général de Secrets de Voyage

Né le 3 mai 1956, à Nantes, François-Xavier de Boüard, est marié et père de 4 enfants et de 2 petits enfants Louise et Arthus. Passionné de navigation, ce Breton globe Trotteur infatigable, autodidacte, curieux et entrepreneur, a fait son service militaire à bord de « La Jeanne ». Après avoir sévi dans la Distribution où il a exercé de hautes responsabilités et été l'un des artisans de la fusion Afat Voyages-Selectour, il a racheté Secrets de Voyages à Austral Lagons en 2016.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 23 Septembre 2021

Lu 218 fois