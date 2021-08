Alexandre Vercoutre (Marco Vasco) : "La véritable reprise ne sera pas instantanée"

TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Alexandre Vercoutre : Nous allons tous aller dans l'espace ! (rires) Plus sérieusement il y a deux grandes tendances de consommation d'avant covid qui se dessinent et qui ont de bonnes chances de se renforcer : c'est la démocratisation des voyages personnalisés et la volonté de plus en plus forte de limiter son impact sur l'environnement lorsqu'on voyage.



Les séjours risquent d'être plus longs mais aussi quelque part plus riches en activités et probablement avec l'envie d'éviter autant que faire se peut les endroits où 95% des voyageurs et touristes vont.



Il restera toujours les endroits incontournables... mais il y aura la volonté de découvrir des lieux, des endroits en dehors des sentiers battus.



Concernant les canaux de réservations, les plateformes vont continuer à se sophistiquer mais à cause du covid le besoin de réassurance se renforce.



Au Figaro, nous avons fait des enquêtes pour connaître les attentes des voyageurs : la demande de réassurance est vraiment ressortie avec un besoin d'échanges et d'interactions de personne à personne.