Marco Vasco : Caroline Marro nous dévoile sa feuille de route [ABO]

TourMaG - La décarbonation du secteur du voyage est un sujet récurrent, comment agissez vous ?



Caroline Marro : La RSE est un engagement fort pour nous, et personnellement, c’est un sujet qui me tient profondément à cœur.



C’est un axe que nous portons depuis longtemps chez Marco Vasco, et que nous avons bien l’intention de renforcer encore. Nous sommes notamment partenaires de l’association Enfants du Mékong depuis plusieurs années, qui œuvre pour la protection de l’enfance en Asie du Sud-Est, et grâce à l’implication de nos clients et de nos collaborateurs, nous avons pu mettre en place des actions concrètes.



Par exemple, nous avons lancé "le mois du parrainage" qui permet de financer, à chaque nouveau parrainage, un projet concret. Le dernier en date a permis de soutenir la création d’un atelier de couture en Thaïlande, destiné à de jeunes filles défavorisées. Ce type d’initiative leur offre des perspectives d’émancipation et d’autonomie.



Par ailleurs, nous avons aussi un partenariat de longue date avec l’association Enfants à l’Hôpital. Au-delà de notre soutien annuel, nous organisons avec elle des ateliers pédagogiques et ludiques dans différents établissements hospitaliers, auprès d’enfants malades ou en situation de handicap. Beaucoup de nos collaborateurs sont personnellement très investis dans ces actions.



Enfin, nous soutenons également un projet en Afrique via l’initiative Setosphère, qui vise à équiper 25 000 familles au Kenya avec des foyers de cuisson optimisés. Cela permet de réduire les émissions de CO₂, d’améliorer les conditions de vie des femmes - qui n’ont plus à aller chercher le bois - et de limiter les risques liés à l’inhalation de fumées toxiques.



Nous avons des partenariats solides à travers lesquels nous demandons une exigence élevée vis-à-vis de nos prestataires. L’objectif est de proposer des expériences authentiques, mais aussi réellement responsables. Cela passe, entre autres, par des alternatives comme le train, mais aussi par une multitude d’expériences locales dans les destinations où cela a du sens.



Et puis, il y a aussi cette volonté d’intégrer les grandes évolutions technologiques, notamment l’intelligence artificielle. Nous la considérons comme un levier de croissance, mais toujours au service de la performance et de l’humain.



Pour moi, les trois grands sujets structurants aujourd’hui chez Marco Vasco, ce sont : d’abord, le capital humain, ensuite la qualité et la différenciation de l’expérience que nous proposons, et enfin, l’engagement RSE.