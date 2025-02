Alexandre Vercoutre quitte MARCO VASCO

C’est en 2015, porté par l’ambition et la confiance de Geoffroy de Becdelièvre, le fondateur de MARCO VASCO, que j’ai rejoint cette aventure extraordinaire. Depuis 2018, sous l’égide du GROUPE FIGARO, j’ai eu la chance de travailler aux côtés d’un actionnaire engagé, dont l’expérience et les expertises ont été précieux pour notre développement. Ces deux figures, fondateur et actionnaire, ont été une source d’inspiration et de motivation durant toute cette période

Il a tout juste quelques heures, Alexandre Vercoutre de MARCO VASCO depuis 2018 et membre de l’entreprise depuis 2015, a annoncé sonDans une publication sur son profil LinkedIn,: “.”