La condition d'un renouvellement Ă©ventuel Ă©tant tellement complexe, nous ne comptions pas lĂ -dessus.



TourMaG - L'APST souhaite porter le projet de création d'une contribution voyageurs auprès de ses autorités de tutelle, dès cet automne. Avez-vous été approchés par l'APST à ce sujet ?



Jean-Michel Pérès : Non, nous n'avons pas eu d'échanges sur le sujet. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a un risque d'entente sur le sujet. Si des discussions devaient avoir lieu, elles ne pourraient se faire que sous l'égide des pouvoirs publics.



TourMaG - Comment voyez vous ce projet ? Vous parait il pertinent ?



Jean-Michel Pérès : La réflexion autour de cette idée a du sens.



La première question à se poser est de savoir "pourquoi on le fait". Si jamais on opte pour ce schéma là , il le faut faire pour de bonnes raisons et non pas de mauvaises, notamment conjoncturelles, et dans une approche de long terme.



Néanmoins, la contribution voyageurs étant un large dossier, et sans savoir où en est exactement l'APST à ce sujet, je ne pense pas qu'elle se mettra en place d'ici la fin de l'année.

Au 1er juillet, il y aura effectivement un certain nombre de transferts de dossiers qui vont se réaliser. Il s'agit plutôt de "gros" dossiers.Pour Voyageurs du Monde, nous garantissions déjà le pôle Aventure, nous garantirons désormais la totalité du Groupe.Ce n'est pas un mouvement massif, mais qui concerne de grands opérateurs. Ceci est conforme à notre stratégie, nous avons confiance dans le secteur et il n'y a pas de raison pour que l'on ne fournisse pas une solution à ces opérateurs.