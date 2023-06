Comment les EDV ont dépoussiéré leurs statuts

Une fois les modifications statutaires validées, Jean-Pierre Mas a brossé un bref panorama des tendances de réservations pour l'été 2023.



Au 1er juin 2023, le niveau des réservations pour l'été est en progression de +7% par rapport à ce qu'il était à la même date en 2019, a indiqué le président des EDV.



« Une tendance plutôt optimiste, avec une progression sensible du nombre des dossiers, tandis que le chiffre d'affaires de ces réservations grimpe lui de 35% et que le panier moyen est en hausse de +27% Nous constatons donc une petite hausse des réservations, mais cela veut-il dire qu'il y aura un peu plus de vacanciers cet été ? Ce n'est pas certain.



Je crois qu'il y a un phénomène d'anticipation des réservations des vacances d'été, de crainte de les payer plus cher en attendant », a analysé le président du syndicat patronal, rappelant la diminution de -8% du nombre de dossiers sur l'hiver dernier et l'augmentation de +27% du volume d'affaires.



« Les Français qui partaient en vacances l'hiver en 2019 n'ont plus eu les moyens de partir ; c'est ce que j'appelle l'élargissement de la fracture sociale. En revanche, ceux qui avaient les moyens et n'ont pas dû faire d'arbitrages entre leurs vacances, le plein d'essence et remplir le caddie au supermarché, ont consommé un peu plus, sont montés en catégorie et ont allongé la durée de leurs vacances », a commenté Jean-Pierre Mas.



Quant au voyage d'affaires, l'activité se situe autour de 80 à 85% de celle de 2019, à périmètre constant.



De leur côté, les voyages pour les jeunes ont retrouvé les niveaux d'activité de 2019, « avec encore quelques difficultés pour la Grande-Bretagne », tandis que les croisiéristes opèrent un retour à la croissance.



« Je pense que nous sommes sortis de la crise, ce qui n'empêche pas de rester très vigilants. C'est le rôle des EDV, d'anticiper, de rester debout et en marche pour ses membres, d'aider à prévoir l'avenir, face aux problèmes d'attractivité notamment », a conclu Jean-Pierre Mas, rappelant aux adhérents intéressés qu'ils ont jusqu'au 30 juin prochain pour signer l'accord d'intéressement négocié par le syndicat, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin de pouvoir l'intégrer dès 2023.