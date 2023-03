Elections EDV : Conseil d'administration, président... comment ça marche ?

TourMaG.com - Peut-on à la fois être administrateur d'une région et d'un métier ?



Valérie Boned : Oui, par exemple, un administrateur du conseil des distributeurs peut aussi être président d'une région.



TourMaG.com - Est-il possible que le syndicat comprenne au sein de son conseil d'administration plusieurs élus appartenant à un même Groupe, car ce dernier serait composé de plusieurs marques et activités (distribution, production, voyage en France, etc.) ? Existe-t-il un risque de surreprésentation au niveau du CA ?



Valérie Boned : Tout d'abord, je tiens à préciser que lorsque que l'on adhère au syndicat, on désigne son métier "principal".



De plus, au conseil d'administration, un élu ne peut pas siéger avec deux casquettes (métier et région par exemple).



Au sein d'un grand groupe, il peut y avoir différentes entreprises, mais qui ne représentant pas les mêmes métiers. Mais avec quel risque ? Que deux élus du même Groupe représentent la distribution et le voyage en France ?



Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté possible, car n'oublions pas que pour la production, c'est le SETO qui désigne ses représentants.