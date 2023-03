EdV : Samia Benslimane, personnalité préférée pour succéder à J.-P. Mas

"Je suis fière de former le duo de tête avec Samia Benslimane. Je suis aussi étonnée d'être devant des hommes qui prennent régulièrement la parole dans les médias. Samia et moi, nous sommes deux entrepreneuses et nous brillons pas notre discrétion. Et Samia est encore plus discrète que moi.



C'est une belle preuve de prise de conscience d'une profession qui est surtout féminine.



Concernant la présidence des Entreprises du Voyage, il serait difficile de concilier ma position de chef d'entreprise et celle de Présidente du syndicat.



Pour occuper le poste actuel de Jean-Pierre Mas, il faut être à 100% dédié aux autres. Il faut être à l'écoute du terrain, de l'actualité et être en permanence en manœuvre diplomatique et politique, faire du lobby... On ne peut pas prendre un poste comme celui ci en ayant de l'autre côté une activité professionnelle. Cela me parait impossible.



C'est quasiment un sacerdoce. Pour moi les deux : mon entreprise et la prise de fonction à ce poste, ne sont compatibles mais j'en serai très flattée et il ne faut jamais dire jamais... C'est un poste qui est nécessaire qui va être de plus en plus important, qui est pleinement responsable des intérêts collectifs pour l'avenir.



Selon moi, le gros dossier actuellement : c'est le risque que fait planer l'Europe sur la limitation des pré-paiements. Va t-on toujours pouvoir encaisser les acomptes des clients ? Si demain les clients peuvent réserver sans déposer d'acomptes, si demain nous n'avons plus de trésorerie, cela va être compliqué ! C'est un sujet plus que délicat".