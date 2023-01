Votez pour 25 candidat(e)s susceptibles de succéder à J.-P. Mas à la présidence d'EdV

Idéalement, le portrait-robot serait celui d’une femme ou d’un homme avec des qualités (charisme, dynamisme, communicant(e), politique, négociateur(trice)) mais aussi de l’expérience, une assise professionnelle et une connaissance approfondie de toutes les composantes du métier : aérien, distribution, production, nouvelles technologies…



Bien entendu la partie technique, maîtrisée par le staff, est un peu moins importante que les autres.



La Rédaction de TourMaG.com a décidé de vous donner la parole pour choisir le candidat ou la candidate idéal(e).



Nous avons établi une liste arbitraire (et non exhaustive, bien sûr) de "25" noms (classés par ordre alphabétique) pour rappeler le 25e anniversaire de votre portail préféré.



Vous avez le choix de voter pour la personne choisie mais également de suggérer des noms qui, en fonction de leur pertinence, pourraient rejoindre le sondage.



Nous vous proposons par conséquent une liste interactive (ordre alphabétique) bloquée à 25 items qui évoluera au gré de vos votes et de vos suggestions dans les semaines et les mois à venir.



Choisissez parmi les 25 personnes proposées, celle ou celui qui vous représentera le mieux d’ici 9 mois ou suggérez-en d’autres.