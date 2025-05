Agents de voyages : 12 conseils pour éviter les litiges avec vos clients [ABO]

Chaque année,Pour aider les professionnels à prévenir ces conflits, Jean-Pierre Mas, Médiateur du Tourisme et du Voyage, dévoile sesDes recommandations qui couvrent aussi bien la communication client que la gestion des imprévus et des formalités administratives.En effet, une approche proactive permet souvent de désamorcer les tensions avant qu’elles ne dégénèrent. Alors, découvrez sans plus tarder ces bonnes pratiques à intégrer, pour sécuriser vos ventes et fidéliser vos clients.