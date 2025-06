Améliorer l’expérience client en agence : ces petits détails qui changent tout [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

« Une agence soignée, lumineuse, bien signalée… ça donne envie de pousser la porte. »

« L’agence doit déjà faire voyager ! Une belle déco, un espace accueillant, et surtout une ambiance chaleureuse. »

« Des objets rapportés de nos périples, des albums photos de nos voyages... Certains clients viennent avec un album en main en disant : Je veux faire ce voyage-là. »

C’est bien connu : on n’a jamais deux fois l’occasion de faire bonne impression. Et en agence, ça commence dès le trottoir ! Isabelle Jaecques , directrice commerciale du réseau Eden Tour le rappelle :Chez Prêt à Partir, Fatima Faivre directrice régionale du réseau, ajoute :Bref, on soigne l’écrin pour mieux faire rêver.Du côté d’ IWL Voyages Ingrid Lexa a même créé un décor façon appartement-voyage :