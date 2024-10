IWL Voyages trace sa route en toute indépendance !

Oui j'ai testé sur les dossiers sur-mesure et pour de nouveaux clients. Comme le font déjà certains, si le devis était validé, je déduisais son montant du prix du voyage. Bien sûr pour les clients fidèles, nous n'avons jamais fait payer les devis.



Cela nous a permis de nous débarrasser des clients qui ne venaient que pour avoir un devis mais qui ne confirmaient jamais. Toutes les demandes Thaïlande, Maldives... que nous recevons par email notamment, nous demandons à ces personnes de venir en agence. Cela permet là aussi de faire un tri, sur celles qui sont vraiment motivées.



Tout le monde gagne du temps, eux et nous. Mais le tarif des devis reste affiché sur nos bureaux.

Je suis à la recherche d'un(e) conseiller(ère) voyage. En fait, je n'ai pas de difficulté, mais je suis exigeante. Je recherche une personne avec un minimum d'expérience, ou une personne qui a beaucoup voyagé. J'ai besoin d'un(e) collaborateur (rice) qui a une expertise sur des destinations. C'est ce que viennent chercher les clients.

Oui, oui et oui ! Après la faillite de Thomas Cook, je me suis posé la question, car nous bénéficions d'une centrale de paiement. Et puis je me suis dit, je préfère ne pas me lier à nouveau. Alors oui c'est vrai nous payons parfois avant départ, ou d'avance, mais quelque part c'est plus sain en termes de trésorerie.

Mes packages étaient payés, et cela a sécurisé mes dossiers. J'ai pu récupérer les vols et passer ensuite par d'autres tour-opérateurs. Je n'avais pas trop de dossiers en souffrance, et nous avons pu rattraper le coup.