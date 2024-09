De 150 à 1500 € : ces agences qui font payer les devis ! 🔑

débat sur les devis payants dans le cadre de l'IFTM

Le sujet n'est pas nouveau, mais on sent que le devis payant est en train de séduire de plus en plus d'opérateurs. Certaines agences ont décidé de ne plus travailler pour rien. Elles souhaitent aussi montrer à travers la facturation d'honoraires, leur expertise et leur savoir-faire. Les Travel Planners le font déjà alors pourquoi pas vous !

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 19 Septembre 2024

Lu 161 fois