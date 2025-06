Agents de voyages : pourquoi se rendre à IFTM 2025 ?

En tant qu’agent de voyages, venir à IFTM permet de :● Découvrir et s’approprier l’IA et ses bénéfices, les nouvelles technologies. Tel un parcours animé par les entreprises technologiques KaviAR Tech et THETA , la Tech Zone offrira un espace dédié à l’dans le domaine du tourisme autour d’, grâce à un cadre propice aux échanges et à la création de synergies. Le salon facilite les prises de contact, avec la plateforme de rendez-vous Everywhere et le lancement de Colleqt, un outil simple pour fluidifier les interactions entre visiteurs et exposants., de quoi faire de nombreuses nouvelles rencontres et entretenir son réseau., via des formats de conférences repensés : baromètres sectoriels, débats, face-à-face, « conversations », ou présentations flash « Quoi de neuf ? ». Ces temps forts permettent de s’informer sur les dernières tendances, d’approfondir ses connaissances métier tout en valorisant le partage d’expérience.grâce aux formations certifiantes proposées par IFTMà la réflexion collective : des ateliers d’intelligence collective, des discussions ouvertes sur les différentes zones (Destination France, Village de l’Attractivité by Escaet, Club Affaires avec l’AFTM entre autres) avec des thématiques liées à la RSE, à la formation, au recrutement, aux problématiques les plus chaudes de l’industrie. Ou encore des formats comme « Stand Up for the Planet » incitent à contribuer et co-construire des solutions concrètes pour faire évoluer le secteur., afin de représenter la profession et mettre en lumière ce métier passionnant pour son expertise et ses qualités d’écoute et de conseil envers les clients au quotidien. La finale se tiendra le jeudi 25 septembre 2025 après-midi en salle Arena by République dominicaine. Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2025.