Odyssée du Voyage : la coopérative des agents de voyages indépendants 🔑

Odyssée du Voyage est une filiale d'Odyssée Création qui est une coopérative d’activité et d’emploi généraliste, dans laquelle j'étais moi-même entrepreneure salariée pour une autre activité.



En parallèle, j'étais salariée d'une agence de voyage spécialiste de la Loire à vélo qui a fermé en 2016. J'ai choisi de reprendre l’entreprise et son enseigne pour maintenir l’activité et sauver mon emploi.



Par le passé, j'avais déjà été à mon compte, je ne voulais pas recréer, seule, une société. C’est pourquoi, j'ai voulu intégrer cette activité à la coopérative Odyssée Création. Cela s’est avéré impossible du fait de la réglementation liée à l’industrie du tourisme.



Odyssée Création m'a alors proposé de créer une autre coopérative et de l'immatriculer comme agence de voyages pour pouvoir faire vivre mon activité et accueillir d'autres porteurs de projets.



Odyssée du Voyage existe depuis 2017. Aujourd'hui, nous sommes 18 au sein de la CAE : 4 personnes sont en charge de la gestion de la structure (2 co-gérants, une chargée d'accompagnement et aide comptable et une comptable), 11 sociétaires (NDLR : après 3 ans de présence dans la structure, l'adhérent devient sociétaire et prend des parts sociales ou quitte la structure) 4 membres de l'équipe, 1 associé extérieur : Odyssée Création, et 6 entrepreneurs salariés associés et 8 entrepreneurs se salarient grâce à leur activité.