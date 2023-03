Le Club des Créateurs de Voyages : un nouveau collectif d'agences sur-mesure

Les membres du collectif frustrés parfois par l’organisation de certains voyages d’étude, ont également décidé d'élaborer leurs propres éductours.



" En voulant drainer un public trop large, les DMC mécontentent tout le monde : un membre du collectif se souvient avoir partagé un voyage d’étude qui réunissait 3 voyagistes premium, un groupiste axé « entrée de gamme », un voyagiste ultra-luxe et un spécialiste du MICE " précise le collectif dans un communiqué.



Barbara Roussel, Nathalie Trichard et Frédéric d’Hauthuille étaient d'ailleurs en février à Zanzibar et Pemba. ils ont passé 8 jours, partageant visites d’hôtels et expériences. La liste a été établie conjointement en amont et les choix ont été pertinents puisque plus de 50% des hébergements visités intégreront la production des 3 confrères.



Le prochain voyage commun aura lieu au Kenya en avril et sera orchestré par la dirigeante de Voyages Couture.



Enfin pour promouvoir leur savoir-faire, le club lance une chaîne de podcasts baptisée : " Le son du voyage " (voir lien ci-dessous). Au programme : des récits de voyages et des conseils d’experts, distillés par les dirigeants et salariés des voyagistes du club.



"L’idée du podcast a été le premier sujet concret sur lequel les membres du club ont travaillé. Convaincu que le secteur du tourisme est saturé d’images, je suis persuadé que le média « son » peut drainer dans les agences une nouvelle clientèle" explique Frédéric d’Hauthuille qui a été dans les années 80 animateurs radio.



5 épisodes ont été enregistrés et le premier est en ligne. On vous laisse le découvrir en cliquant sur les liens ci-dessous !