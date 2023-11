Episode 5 : « T’as-tu vu nos grands espaces ? »

Liberté, plénitude, humilité !C’est ce que l’on ressent dans la nature XXL du Canada, le 2e plus grand pays au monde.Ce géant mesurant presque 10 millions de km² (soit 15 fois la taille de la France) possède aussi le plus long littoral du monde, qui borde 3 océans.Dans cet épisode, cap sur les parcs les plus iconiques !Que vous soyez amateur de randos, de vélo ou de ski de fond, ils sauront réveiller l’explorateur en vous avec des sentiers balisés qui assurent une découverte en toute sécurité des plus beaux sites naturels du pays !Comment fonctionne un parc canadien ? Nous vous emmenons dans les coulisses des parcs nationaux du Nouveau-Brunswick avec un Agent de Parcs Canada , Daniel Gallant.Que représente la notion d’espace chez les peuples autochtones ? Nous retrouvons notre ami Sébastien Desnoyer-Picard, Vice-président de l’Association touristique autochtone du Canada , pour en parler.