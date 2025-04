Podcast sur Reims : Entretien avec Philippe Verger, directeur général de Reims Tourisme & Congrès

Quels sont, selon vous, les plus grands atouts de Reims ?



Le premier atout de Reims, c’est son accessibilité exceptionnelle, en seulement 45 minutes en TGV depuis Paris, 30 minutes depuis l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et une ville où la circulation reste fluide. Le deuxième, c’est notre patrimoine remarquable, notamment les monuments inscrits à l’UNESCO comme la cathédrale de Reims, la basilique Saint-Remi et le Palais du Tau – bientôt rebaptisé Musée des Sacres. Enfin, notre ADN, c’est évidemment le champagne, véritable emblème du territoire, célébré dans le monde entier.



Comment l’offre autour du champagne a-t-elle évolué ces dernières années ?



Les grandes maisons de champagne ont beaucoup investi pour renouveler leurs circuits de visite et proposer une expérience plus immersive. Aujourd’hui, on peut déguster une coupe sans forcément faire la visite complète : des bars à champagne ont été créés pour faciliter l’accueil du public. Taittinger, Ruinart, Thiénot ou encore Pommery innovent sans cesse, mêlant expositions, gastronomie et design pour valoriser le patrimoine vivant du champagne.



Le futur Musée des Sacres s’annonce comme un projet fort. Pouvez-vous nous en dire plus ?



Ce musée, adossé à la cathédrale, va replacer Reims dans son rôle historique de ville des sacres, avec 33 rois de France couronnés ici. Le parcours sera immersif, interactif et très moderne. L’objectif est de raconter cette histoire fondatrice à tous les publics, en particulier aux visiteurs qui ignorent encore ce pan essentiel de notre identité. Le Musée des Sacres sera une porte d’entrée culturelle incontournable pour comprendre l’âme de Reims.