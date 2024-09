Champagne : le Domaine Les Crayères de nouveau distingué

"Meilleure carte de Champagnes et Vins effervescents"

depar The World of Fine Wine. Cette distinction, reconnue à l'échelle internationale, récompense le travail passionné de l'équipe de sommellerie dirigée par Nicolas Grelier.Le Domaine abrite en effet une, avec pas moins de 50 maisons représentées, 641 références et 5 761 flacons soigneusement sélectionnés. La richesse de cette carte est également nourrie par 91 vignerons champenois, qui y apportent 543 références et 4 991 bouteilles supplémentaires. Au total, ce sont plus de 1 000 références d'effervescents et près de 10 000 bouteilles qui reposent dans les caves du domaine, prêtes à être servies avec soin et qui font la renommée de sa carte.Le prix décerné parsalue aussi l'alchimieLe Domaine propose à ses convivesCes crus d'exception trouvent leur écrin dans une cave de vieillissement insolite, véritable sanctuaire où chaque bouteille sommeille selon un protocole rigoureux, révélant au fil du temps les nuances les plus subtiles de son caractère, attendant d'être servis à leur juste maturité.Attaché à la transmission et à l'excellence, le Domaine Les Crayères n'a jamais cessé d'affirmer son engagement à offrir une, où l'art de la table et celui du vin s'unissent pour le plus grand bonheur des épicuriens.