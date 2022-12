Reims : le Wine & Spirit Tradeshow 2023 remplit son guide des exposants

« Si l'attrait grandissant pour l'œnotourisme et les spiritueux n'est plus à démontrer, les professionnels du tourisme sont à la recherche de produits innovants et de circuits sortant de l'ordinaire », justifie le président du WST.



« Leurs clients veulent être surpris, vivre de nouvelles expériences. Les vins et spiritueux deviennent des attractions touristiques à part entière, et attirent une catégorie de visiteurs souhaitant découvrir les destinations de manière plus originale.



Le développement de ce secteur donnerait également l’occasion à d’autres acteurs tels que des hôtels ou des spas d’attirer une nouvelle clientèle ».



Dans le monde, la France n’arrive qu’en 3e position, dépassée assez normalement par les Etats-Unis et ses 20 millions d’adeptes, mais aussi par l’Italie et ses 14 millions d’œnotouristes.



D’où un véritable enjeu économique pour monter dans le classement et apporter une valeur ajoutée qui fait encore défaut aux filières touristiques françaises à travers des séjours thématiques.