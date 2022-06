Reims s’apprête à accueillir le premier salon professionnel dédié à l’œnotourisme

Côté visiteurs, plus de 1 000 professionnels du tourisme, en provenance de 50 pays, sont attendus sur le salon.



Des tour-opérateurs, des agences de voyages et autres acheteurs de séjours, ainsi que des acteurs de services BtoB (directeurs de communication, agences incentives, présidents de clubs de dégustation, etc.) seront à même de découvrir l’offre œnotouristique mondiale.



Durant ces 3 jours, les exposants auront l'occasion de mettre en avant leur terroir et leur identité, tout en valorisant leur offre d'expériences autour du vin et des spiritueux afin d'attirer et de fidéliser une nouvelle clientèle.



Les exposants du WST vont tenir à jour un calendrier de rendez-vous préprogrammés, pour s’assurer de contacts qualifiés avec les acheteurs de séjours, futurs partenaires et clients.



Par ailleurs, le salon sera rythmé par des conférences sur les dernières actualités du marché et sur les stratégies mises en place afin de valoriser les offres œnotouristiques et spiritouristiques des entreprises.



Enfin, le WST organisera deux soirées de prestige au sein de Maisons de Champagne, les dimanche 12 et lundi 13 mars 2023.



À ce jour, 32 exposants nationaux et internationaux ont déjà signé pour être présents sur le salon.